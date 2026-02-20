Assine
Nasa anuncia lançamento da missão Artemis 2 para 6 de março

20/02/2026 14:54

A Nasa anunciou, nesta sexta-feira (20), que planeja lançar sua missão Artemis 2 em 6 de março, durante a qual astronautas orbitarão a Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. 

"Após o sucesso da simulação de lançamento de ontem (quinta-feira), estamos agora definindo 6 de março como a data de lançamento mais próxima possível", disse Lori Glaze, uma alta funcionária da agência espacial americana, em coletiva de imprensa. 

Glaze alertou que mais trabalho precisa ser feito para viabilizar o lançamento. 

Embora a agência espacial americana já tivesse anunciado possíveis datas anteriormente, esta é a primeira vez que indica uma janela de lançamento específica. 

Na quinta-feira, a Nasa relatou a conclusão bem-sucedida de um ensaio geral de lançamento de seu enorme foguete SLS, que enviará três astronautas americanos e um canadense ao redor da Lua. 

Este foi o segundo teste realizado pela agência para o lançamento de sua missão Artemis 2. O primeiro, no início de fevereiro, teve que ser interrompido devido a problemas técnicos.

Tópicos relacionados:

canada espaco eua

