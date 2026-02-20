Maior porta-aviões dos EUA chega ao Mediterrâneo
compartilheSIGA
O "USS Gerald Ford", o maior porta-aviões do mundo, entrou no Mar Mediterrâneo nesta sexta-feira (20), como parte de uma mobilização militar ordenada pelo presidente americano, Donald Trump, que ameaça atacar o Irã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O porta-aviões foi visto cruzando o Estreito de Gibraltar, que separa o oceano Atlântico do Mediterrâneo. A AFP publicou uma foto do "USS Gerald Ford" tirada daquele local.
Trump afirmou nesta sexta-feira que considera um ataque militar limitado contra o Irã caso não se chegue a um acordo sobre seu programa nuclear.
Quando um repórter lhe perguntou se ele estava "cogitando um ataque militar limitado caso o Irã não chegue a um acordo", Trump respondeu: "O máximo que posso dizer é que estou considerando".
O "USS Gerald Ford" foi deslocado do Mar do Caribe, onde acompanhou um destacamento naval e aéreo que culminou no ataque dos EUA à Venezuela em 3 de janeiro, no qual o presidente Nicolás Maduro foi capturado.
Também realizou operações contra embarcações pertencentes a suspeitos de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, resultando em dezenas de mortes.
O porta-aviões "USS Abraham Lincoln" está no Mar Mediterrâneo desde o final de janeiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
wd/es/eml/nn/dg/aa