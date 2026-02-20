Maior porta-aviões dos EUA chega ao Mediterrâneo

O "USS Gerald Ford", o maior porta-aviões do mundo, entrou no Mar Mediterrâneo nesta sexta-feira (20), como parte de uma mobilização militar ordenada pelo presidente americano, Donald Trump, que ameaça atacar o Irã.

O porta-aviões foi visto cruzando o Estreito de Gibraltar, que separa o oceano Atlântico do Mediterrâneo. A AFP publicou uma foto do "USS Gerald Ford" tirada daquele local.

Trump afirmou nesta sexta-feira que considera um ataque militar limitado contra o Irã caso não se chegue a um acordo sobre seu programa nuclear.

Quando um repórter lhe perguntou se ele estava "cogitando um ataque militar limitado caso o Irã não chegue a um acordo", Trump respondeu: "O máximo que posso dizer é que estou considerando".

O "USS Gerald Ford" foi deslocado do Mar do Caribe, onde acompanhou um destacamento naval e aéreo que culminou no ataque dos EUA à Venezuela em 3 de janeiro, no qual o presidente Nicolás Maduro foi capturado.

Também realizou operações contra embarcações pertencentes a suspeitos de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, resultando em dezenas de mortes.

O porta-aviões "USS Abraham Lincoln" está no Mar Mediterrâneo desde o final de janeiro.

