Internacional

EUA e Rússia pressionam Ucrânia para que ceda o Donbass, diz Zelensky à AFP

20/02/2026 14:18

Os Estados Unidos e a Rússia pressionam Kiev para que ceda a Moscou a disputada região de mineração do Donbass, no leste da Ucrânia, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à AFP em entrevista nesta sexta-feira (20).

"Tanto os americanos quanto os russos dizem que, se quiserem que a guerra termine amanhã, devem deixar o Donbass", afirmou Zelensky.

