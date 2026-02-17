Vice-presidente dos EUA diz que Irã não aceita algumas 'linhas vermelhas' de Trump

O Irã não aceitou todas as “linhas vermelhas” estabelecidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma solução diplomática, disse o vice-presidente JD Vance nesta terça-feira (17) após conversas em Genebra.

“Em alguns aspectos, correu bem; eles concordaram em se reunir mais tarde. Mas, em outros, ficou muito claro que o presidente fixou algumas linhas vermelhas que os iranianos ainda não estão dispostos a reconhecer e abordar”, afirmou Vance em entrevista à Fox News.

“Vamos continuar trabalhando nisso. Mas, é claro, o presidente reserva para si a prerrogativa de dizer quando considera que a diplomacia chegou ao seu fim natural”, acrescentou Vance. “Esperamos não chegar a esse ponto, mas, se chegarmos, será decisão do presidente”, advertiu.

