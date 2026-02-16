Antes das conversas Rússia-Ucrânia, Trump diz que Kiev deve negociar 'rapidamente'

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (16) que espera que a Ucrânia chegue rapidamente a um acordo com a Rússia, antes das conversas previstas para terça-feira em Genebra entre Moscou e Kiev sob os auspícios dos Estados Unidos.

"É melhor que a Ucrânia se sente à mesa, rapidamente", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, durante um voo rumo a Washington.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jgc/ksb/ad/mvl/am