Antes das conversas Rússia-Ucrânia, Trump diz que Kiev deve negociar 'rapidamente'
O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (16) que espera que a Ucrânia chegue rapidamente a um acordo com a Rússia, antes das conversas previstas para terça-feira em Genebra entre Moscou e Kiev sob os auspícios dos Estados Unidos.
"É melhor que a Ucrânia se sente à mesa, rapidamente", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, durante um voo rumo a Washington.
