Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Antes das conversas Rússia-Ucrânia, Trump diz que Kiev deve negociar 'rapidamente'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/02/2026 22:09

compartilhe

SIGA

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (16) que espera que a Ucrânia chegue rapidamente a um acordo com a Rússia, antes das conversas previstas para terça-feira em Genebra entre Moscou e Kiev sob os auspícios dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"É melhor que a Ucrânia se sente à mesa, rapidamente", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, durante um voo rumo a Washington.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jgc/ksb/ad/mvl/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay