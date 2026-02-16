Oitavas da Copa da Inglaterra terão Arsenal-Mansfield, Newcastle-City e Chelsea-Wrexham
O Mansfield Town, da terceira divisão do futebol inglês, vai receber o líder da Premier League, Arsenal, nas oitavas da Copa da Inglaterra (FA Cup), enquanto o Manchester City visitará o Newcastle United, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira.
No sábado, o Mansfield, da League One, protagonizou a única grande zebra da quarta rodada, ao vencer de virada o Burnley, da Premier League, por 2 a 1.
Um dia depois, o Arsenal goleou outro adversário da terceira divisão: quatro gols nos primeiros 27 minutos garantiram a vitória por 4 a 0 sobre o Wigan no Emirates Stadium, em Londres.
Os jogadores comandados pelo técnico Mikel Arteta almejam uma quádrupla coroa, assim como o Manchester City, mas o time de Pep Guardiola terá pela frente uma quinta fase muito mais difícil.
O City eliminou o Newcastle da Copa da Liga no início deste mês, e as duas equipes se enfrentarão pela quinta vez nesta temporada, nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.
Além disso, o Chelsea terá que viajar para enfrentar o surpreendente Wrexham, da Championship, que já eliminou um time da Premier League nesta temporada ao derrotar o Nottingham Forest nos pênaltis.
O Liverpool jogará fora de casa contra o lanterna Wolverhampton Wanderers.
As partidas das oitavas de final serão disputadas entre 6 e 9 de março.
-- Resultado do sorteio da Copa da Inglaterra:
Fulham - Southampton
Port Vale ou Bristol City - Sunderland
Newcastle - Manchester City
Leeds - Norwich
Mansfield - Arsenal
Wolverhampton - Liverpool
Wrexham - Chelsea
West Ham - Macclesfield ou Brentford
