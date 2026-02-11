Tiroteio em escola deixa ao menos sete mortos no Canadá

Ao menos sete pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas em um tiroteio no distrito de British Columbia, no oeste do Canadá. O crime aconteceu em uma escola de Tumbler Ridge, uma cidade com população de cerca de 2.400 habitantes.

De acordo com a Polícia Montada Real Canadense (RCMP), uma pessoa que acredita-se ser o atirador está entre os mortos. Ela aparentemente cometeu suicídio.

A polícia recebeu a denúncia de um atirador por volta das 13h20 (horário local).

Seis pessoas foram encontradas mortas dentro da Escola Secundária Tumbler Ridge, enquanto uma sétima morreu a caminho do hospital.

Outras duas pessoas foram encontradas mortas em uma casa perto da escola.

Em coletiva de imprensa, o superintendente-chefe da RCMP, Ken Floyd, disse que ainda é cedo para determinar a ligação entre a escola e a casa onde os mortos e feridos foram encontrados.

"Acreditamos que estejam conectados, mas não podemos afirmar com certeza neste momento, nem qual seria essa ligação."

Ele também afirmou que não é possível dizer se o número de mortos aumentará, já que a várias vítimas estão recebendo atendimento médico.

"A cena foi muito dramática", descreveu.

Ainda não se sabe quantas das vítimas eram crianças.

Mais informações em breve.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia