Protesto contra Jogos de Inverno termina em confrontos em Milão

Um protesto contra os Jogos Olímpicos de Inverno terminou neste sábado (7) em confrontos entre a polícia e dezenas de manifestantes em Milão.

Um grupo de pessoas encapuzadas lançou pedras e sinalizadores contra os policiais, que responderam com jatos d'água, gás lacrimogêneo e efetuaram várias prisões, um dia após a abertura oficial dos Jogos, que têm sete sedes no norte da Itália.

A polícia estava em alerta máximo desde os confrontos violentos do último fim de semana durante uma manifestação em Turim, em que 100 policiais ficaram feridos.

Os manifestantes exibiam cartazes em que denunciavam desde o uso de neve artificial nos Jogos até a crise de moradia na capital econômica da Itália.

"Os Jogos não são mais viáveis do ponto de vista ambiental ou social. O tempo deles passou", disse a manifestante Francesca Missana, 29.

Os críticos denunciam o impacto do evento na infraestrutura, habitação e nos transportes, e como ele afeta ambientes naturais frágeis na montanha, onde usa-se neve artificial, cuja produção exige uma grande quantidade de energia e água.

Outros manifestantes se concentraram no forte aumento do custo de vida e moradia em Milão devido à chegada de novos moradores ricos, atraídos por um regime tributário vantajoso.

"Estes Jogos foram apresentados como sustentáveis, mas os bilhões gastos serviram para construir estradas, e não para proteger as montanhas", denunciou Alberto di Monte, um dos organizadores da manifestação, convocada por sindicatos e militantes de esquerda.

Nesse período, Alberto disse que Milão se transformou "em uma Disneylândia agradável para os turistas", ao sediar uma série de eventos que geram apenas incômodo para os seus habitantes.

