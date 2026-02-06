Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chanceler do Irã afirma que negociações com EUA estão focadas exclusivamente na questão nuclear

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 12:01

compartilhe

SIGA

As conversas entre representantes do Irã e dos Estados Unidos se limitam exclusivamente à questão nuclear, afirmou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Nossas conversas estão focadas unicamente na questão nuclear e não estamos discutindo nenhum outro assunto com os americanos", disse Araqchi em entrevista à agência de notícias oficial IRNA. 

O ministro iraniano acrescentou que, embora as partes tenham concordado em continuar o diálogo, espera que Washington se abstenha de "ameaças e pressões" para que "as conversas possam prosseguir".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/jsa/ahg/meb/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ira nuclear politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay