Chanceler do Irã afirma que negociações com EUA estão focadas exclusivamente na questão nuclear
As conversas entre representantes do Irã e dos Estados Unidos se limitam exclusivamente à questão nuclear, afirmou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi.
"Nossas conversas estão focadas unicamente na questão nuclear e não estamos discutindo nenhum outro assunto com os americanos", disse Araqchi em entrevista à agência de notícias oficial IRNA.
O ministro iraniano acrescentou que, embora as partes tenham concordado em continuar o diálogo, espera que Washington se abstenha de "ameaças e pressões" para que "as conversas possam prosseguir".
