Papa Leão XIV pede respeito à trégua olímpica, 'um instrumento de esperança'

O papa Leão XIV fez um apelo ao mundo nesta sexta-feira (6) para que respeite a trégua olímpica, "um instrumento de esperança", poucas horas antes da cerimônia oficial de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que se estendem até 22 de fevereiro.

"Encorajo sinceramente todas as nações (...) a redescobrirem e respeitarem este instrumento de esperança que é a trégua olímpica, um símbolo e uma profecia de um mundo reconciliado", escreveu o pontífice em uma mensagem.

