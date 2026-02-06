Assine
Papa Leão XIV pede respeito à trégua olímpica, 'um instrumento de esperança'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 08:33

O papa Leão XIV fez um apelo ao mundo nesta sexta-feira (6) para que respeite a trégua olímpica, "um instrumento de esperança", poucas horas antes da cerimônia oficial de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que se estendem até 22 de fevereiro. 

"Encorajo sinceramente todas as nações (...) a redescobrirem e respeitarem este instrumento de esperança que é a trégua olímpica, um símbolo e uma profecia de um mundo reconciliado", escreveu o pontífice em uma mensagem.

ljm/cmk/clr/dr/pm/aa

Tópicos relacionados:

2026 cortina inverno milao oly papa religiao

