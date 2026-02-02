Assine
Internacional

Enviado americano Witkoff se reunirá com Netanyahu na terça-feira

02/02/2026 12:42

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá na terça-feira (3) com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou nesta segunda-feira (2) um funcionário israelense do alto escalão, após a recente reabertura da passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito. 

A fonte não confirmou o local do encontro nem a pauta, mas a imprensa israelense informou que Witkoff chegará a Israel na terça-feira. 

Witkoff e Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, se reuniram com Netanyahu em 24 de janeiro e, segundo relatos, o pressionaram pela reabertura da passagem de Rafah, ponto vital para o envio de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

