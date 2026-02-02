Assine
Irã anuncia prisão de quatro estrangeiros por 'participação em distúrbios'

02/02/2026 08:24

Quatro estrangeiros, cujas nacionalidades não foram especificadas, foram presos no Irã por "participação em distúrbios", informou a televisão estatal nesta segunda-feira (2), após o país ter sido abalado por um grande movimento de protesto em janeiro. 

"Essas pessoas foram presas durante uma operação" na província de Teerã, disse a emissora, sem especificar a data das prisões. 

"Durante a busca na mochila de um dos suspeitos, foram encontradas quatro granadas de efeito moral caseiras, usadas durante os distúrbios e confrontos na região", acrescentou a mesma fonte. 

O Irã acusa Israel e os Estados Unidos de envolvimento nos distúrbios. 

O governo iraniano afirma que a grande maioria das vítimas dos incidentes é composta por membros das forças de segurança ou civis mortos por "terroristas". 

No entanto, ONGs sediadas no exterior acusam as forças de segurança de alvejar deliberadamente os manifestantes. 

Em 24 de janeiro, a agência de notícias oficial IRNA noticiou a prisão de dois estrangeiros no oeste do país.

