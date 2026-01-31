Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Olympique de Marselha tropeça com Paris FC e se distancia da briga pelo título francês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/01/2026 16:36

compartilhe

SIGA

Três dias depois da eliminação na Liga dos Campeões, o Olympique de Marselha não passou de um empate em 2 a 2 com o Paris FC neste sábado (31), pela 20ª rodada do Campeonato Francês, e se afastou da briga pelo título.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com 39 pontos, o Olympique segue em terceiro, mas fica a sete pontos do Lens, líder provisório deste a vitória sobre o Le Havre por 1 a 0 na sexta-feira.

Em relação ao Paris Saint-Germain (2º), o time de Marselha tem seis pontos de desvantagem, mas a equipe da capital visita o Strasbourg (7º) no domingo, com a possibilidade de voltar à ponta da tabela caso consiga pelo menos um ponto.

Se vencer, o PSG ampliaria para nove pontos a vantagem sobre o Olympique, uma semana antes de as equipes se enfrentarem.

No jogo deste sábado, o Marselha abriu 2 a 0 graças aos gols do inglês Mason Greenwood (18') e do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (54'). No entanto, nos minutos finais, o Paris FC empatou com Jonathan Ikoné (82') e Ilan Kebbal (90+4').

Greenwood, ao menos, ampliou sua vantagem na artilharia do campeonato, agora com 13 gols, dois a mais que o vice-artilheiro, Joaquín Panichelli, do Strasbourg.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 30 de janeiro

   Lens - Le Havre                                1 - 0

  

   Sábado, 31 de janeiro:

   Paris FC - Olympique de Marselha               2 - 2

   (15h00) Lorient - Nantes                            

   (17h05) Monaco - Rennes                             

  

   Domingo, 1º de fevereiro:

   (11h00) Lyon - Lille                                

   (13h15) Angers - Metz                               

           Toulouse - Auxerre                          

           Nice - Brest                                

   (16h45) Strasbourg - PSG                            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Lens                    46  20  15   1   4  34  16  18

    2. PSG                     45  19  14   3   2  41  15  26

    3. Olympique de Marselha   39  20  12   3   5  46  22  24

    4. Lyon                    36  19  11   3   5  32  20  12

    5. Lille                   32  19  10   2   7  34  29   5

    6. Rennes                  31  19   8   7   4  30  27   3

    7. Strasbourg              30  19   9   3   7  32  23   9

    8. Toulouse                29  19   8   5   6  31  23   8

    9. Lorient                 25  19   6   7   6  25  30  -5

   10. Monaco                  24  19   7   3   9  28  33  -5

   11. Angers                  23  19   6   5   8  20  25  -5

   12. Brest                   22  19   6   4   9  24  31  -7

   13. Paris FC                21  20   5   6   9  26  34  -8

   14. Nice                    21  19   6   3  10  25  36 -11

   15. Le Havre                20  20   4   8   8  16  25  -9

   16. Nantes                  14  19   3   5  11  18  34 -16

   17. Auxerre                 12  19   3   3  13  14  29 -15

   18. Metz                    12  19   3   3  13  21  45 -24

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

eba-fbx/dr/ag/cb

Tópicos relacionados:

fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay