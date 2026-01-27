Assine
TikTok alcança acordo para evitar julgamento por vício em redes sociais

AFP
AFP
27/01/2026 14:59

Uma semana depois do Snapchat, o TikTok também chegou a um acordo para encerrar um processo nos Estados Unidos contra as principais empresas de tecnologia acusadas de desenvolver aplicativos que criam dependência entre jovens usuários, segundo vários advogados que falaram à AFP. 

O acordo entre a ByteDance, empresa criadora do TikTok, e a autora da ação, cujos termos permanecem confidenciais, será divulgado durante o julgamento marcado para esta terça-feira (27) em Los Angeles. 

Neste caso, a Meta (Facebook e Instagram) e o YouTube estarão no banco dos réus após não conseguirem chegar a um acordo prévio com a demandante, uma californiana de 19 anos identificada nos autos do processo pelas iniciais K.G.M., cuja ação foi selecionada para reunir as diversas acusações apresentadas no país contra as gigantes da tecnologia. 

Essas empresas são acusadas de projetar deliberadamente os algoritmos de recomendação de conteúdo personalizado de seus aplicativos para aumentar o tempo de uso pelos usuários. 

Até agora, as gigantes da tecnologia haviam evitado processos judiciais por acusações semelhantes com base em uma lei que as isenta de responsabilidade pelo conteúdo publicado em suas plataformas.

