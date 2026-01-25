Stuttgart vence Mönchengladbach e entra de vez na luta por vaga na Champions
O Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach fora de casa por 3 a 0 neste domingo (25), pela 19ª rodada do Campeonato Alemão, e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões, numa disputa acirrada com Borussia Dortmund, Hoffenheim, RB Leipzig e Bayer Leverkusen.
Com 36 pontos e 19 jogos disputados, o Stuttgart ocupa a quarta colocação, a última que dá vaga na Champions da próxima temporada, igualado com o Hoffenheim (3º), que leva a melhor no saldo de gols (+16 contra +10), e com um ponto à frente do Leipzig (5º).
No entanto, Hoffenheim e Leipzig têm um jogo atrasado da 16ª rodada, que vão disputar na próxima terça-feira, contra Werder Bremen e St Pauli, respectivamente.
Neste domingo, o goleiro do Stuttgart Alexander Nübel defendeu um pênalti de Haris Tabakovic (13'), antes de Jamie Leweling abrir o placar aos 30 minutos de jogo.
No segundo tempo, depois de um gol contra de Joe Scally (67'), Deniz Undav marcou seu 11º gol na temporada (74') para dar números finais à partida.
Nesta 19ª rodada, o líder Bayern de Munique sofreu sua primeira derrota no Campeonato Alemão ao perder em casa para o Augsburg (2 a 1) no sábado.
Seus cinco perseguidores aproveitaram esse tropeço para se aproximarem na tabela, já que o Dortmund venceu o Union Berlin (3 a 0) para se colocar a oito pontos (42 contra 50). O Hoffenhein bateu o Eintracht Frankfurt (3 a 1), o Leipzig derrotou o lanterna Heidenheim (3 a 0) e Leverkusen também somou três pontos com a vitória por 1 a 0 sobre o Werder Bremen.
-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 23 de janeiro:
St Pauli - Hamburgo 0 - 0
Sábado, 24 de janeiro:
Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 1 - 3
Mainz - Wolfsburg 3 - 1
Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1 - 0
Bayern de Munique - Augsburg 1 - 2
Heidenheim - RB Leipzig 0 - 3
Union Berlin - Borussia Dortmund 0 - 3
Domingo, 25 de janeiro:
B. Mönchengladbach - Stuttgart 0 - 3
(13h30) Freiburg - Colônia
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 50 19 16 2 1 72 16 56
2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21
3. Hoffenheim 36 18 11 3 4 38 22 16
4. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10
5. RB Leipzig 35 18 11 2 5 36 24 12
6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10
7. Eintracht Frankfurt 27 19 7 6 6 39 42 -3
8. Freiburg 24 18 6 6 6 29 31 -2
9. Union Berlin 24 19 6 6 7 24 30 -6
10. Colônia 20 18 5 5 8 27 30 -3
11. B. Mönchengladbach 20 19 5 5 9 23 32 -9
12. Wolfsburg 19 19 5 4 10 28 41 -13
13. Augsburg 19 19 5 4 10 22 36 -14
14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10
15. Werder Bremen 18 18 4 6 8 21 35 -14
16. Mainz 15 19 3 6 10 21 32 -11
17. St Pauli 13 18 3 4 11 16 31 -15
18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25
