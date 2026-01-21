Assine
Internacional

Três jornalistas morrem em ataque israelense em Gaza, afirmam socorristas

AFP
AFP
Repórter
21/01/2026 10:34

Três jornalistas, incluindo um ex-colaborador da AFP, morreram nesta quarta-feira (21) em um ataque israelense, apesar do cessar-fogo em vigor com o Hamas, informou a Defesa Civil do território palestino.

Em um comunicado, a agência de resgate afirmou que "os corpos dos três jornalistas mortos em um ataque aéreo israelense na área de Al Zahra, a sudoeste da Cidade de Gaza, foram levados para o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir el-Balah", na região central da Faixa de Gaza. 

A Defesa Civil identificou os três repórteres como Mohammed Salah Qashta, Abdul Rauf Shaat e Anas Ghneim. 

Shaat trabalhou anteriormente para a AFP como fotógrafo e cinegrafista.

O exército israelense afirmou que está verificando a informação.

bur-az-acc/avl/mb/aa

