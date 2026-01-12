Assine
Internacional

México é 'contra intervenções militares', disse Sheinbaum a Trump em relação à Venezuela

12/01/2026 13:19

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse ao seu homólogo americano, Donald Trump, que o seu governo "é contra intervenções militares" quando ele lhe pediu a sua opinião sobre a deposição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em um ataque dos Estados Unidos em Caracas. 

Sheinbaum conversou com Trump depois de o magnata republicano ter ameaçado, na quinta-feira, "atacar por terra os cartéis de droga". A presidente afirmou que a chamada se concentrou principalmente nos desafios de segurança entre os dois países. 

"Ele perguntou qual era a nossa posição em relação à Venezuela. Eu disse que é a nossa posição pública, que temos uma Constituição: que somos contra intervenções militares", disse a presidente em uma coletiva de imprensa, resumindo a sua conversa com Trump.

