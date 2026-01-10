EUA registra fim de semana de protestos após morte de mulher por agente migratório
Centenas de manifestações estão convocadas em todo os Estados Unidos neste sábado e domingo (10 e 11) para protestar contra o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês), depois que uma mulher de 37 anos foi morta por disparos de um de seus agentes em Minneapolis.
Com a palavra de ordem "ICE, fora para sempre", que em inglês faz um jogo de palavras com o sobrenome da vítima, Renee Nicole Good, os protestos são promovidos sobretudo pelo movimento "No Kings", uma rede de organizações de esquerda que se opõem a Donald Trump.
"Estamos aqui para condenar as ações dos agentes do ICE e de todos aqueles que aterrorizam nossas comunidades sob o falso pretexto de impor a lei e a ordem", disse Alissa Washington, que participará de uma manifestação em Minneapolis na tarde de sábado.
A morte de Renee Good, uma cidadã americana, poetisa e mãe de família, durante uma operação contra imigrantes na quarta-feira, provocou fortes reações, não apenas nessa cidade, reduto democrata, mas também entre a população preocupada com a política anti-imigração impulsionada por Trump.
O governo sustenta que o agente agiu em legítima defesa. Segundo a versão da administração, Renee Good tentou atropelar o agente envolvido, Jonathan Ross, e foi classificada como "terrorista doméstica".
Em um vídeo gravado pelo celular do agente, Renee aparece ao volante dizendo ao agente: "Não estou com raiva do senhor". Quando Ross passa em frente ao veículo, ouve-se outro agente ordenar que saia do carro, antes de ela tentar fugir. Em seguida, são ouvidos disparos. No final da gravação, escuta-se o agente autor dos disparos e do vídeo dizer: "maldita cadela."
A Casa Branca insiste em que as imagens reforçam o argumento de legítima defesa. Mas, desde a quarta-feira, circularam vídeos feitos por testemunhas que sugerem que o agente não estaria em perigo e mostram Renee Good tentando evitá-lo.
Na noite de sexta-feira, centenas de pessoas realizaram manifestações diante de hotéis em Minneapolis, onde se acredita que agentes do ICE estejam hospedados. Várias pessoas foram detidas e rapidamente liberadas, segundo a polícia local.
Autoridades e moradores do estado de Minnesota questionaram o fato de as autoridades locais terem sido excluídas da investigação do FBI sobre a morte de Renee Good.
De acordo com o The Trace, um veículo especializado em violência armada, Renee é a quarta pessoa morta por agentes de imigração desde que Trump lançou sua política de deportação.
