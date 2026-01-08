Assine
Europa deveria levar 'a sério' Trump em relação à Groenlândia, adverte Vance

08/01/2026 16:28

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, aconselhou nesta quinta-feira (8) a Europa a levar "a sério" o presidente Donald Trump em relação à Groenlândia, depois que Washington levantou a possibilidade de comprar o território da Dinamarca e até mesmo de recorrer a uma ação militar para tomá-lo.

"Suponho que meu conselho aos líderes europeus e a qualquer outra pessoa seria que levem a sério o presidente dos Estados Unidos", disse Vance durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, ao ser questionado sobre a Groenlândia.

