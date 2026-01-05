Preço do petróleo cai após intervenção americana na Venezuela

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira(5) após a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela para capturar seu presidente, Nicolás Maduro, e o anúncio de Washington de que pretende explorar os recursos petrolíferos do país.

Por volta das 9h05 GMT (6h05 em Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em março, recuava 1,12%, para 60,07 dólares (330 reais).

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em fevereiro, caía 1,22%, para 56,62 dólares (307 reais).

Após a captura de Maduro, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse estar pronta para trabalhar com o governo Trump e defendeu no domingo uma relação equilibrada e respeitosa com os Estados Unidos.

“Isto reduz o risco de um embargo prolongado às exportações de petróleo venezuelano, que em breve poderá circular livremente fora da Venezuela”, afirmou Bjarne Schieldrop, analista da SEB.

Embora a Venezuela detenha as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, a produção do país é baixa, de aproximadamente um milhão de barris por dia.

Mas, segundo Arne Lohmann Rasmussen, analista na Global Risk Management, para aumentar a produção “as necessidades de investimento são enormes” e serão necessários “anos”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pml/zap/pc/sag/jc