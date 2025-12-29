Roma vence Genoa (3-1) e acompanha ritmo do trio de líderes

A Roma encerrou a 17ª rodada e o ano de 2025 na Serie A com uma vitória por 3 a 1 sobre o Genoa nesta segunda-feira (29), mantendo-se próxima ao trio de equipes que estão à sua frente na tabela do campeonato italiano.

O clube da capital, atualmente na quarta posição, soma agora 33 pontos e permanece um ponto atrás do Napoli (3º), dois do Milan (2º) e a três pontos do líder, a Inter de Milão.

Todas essas três equipes venceram seus respectivos jogos no domingo contra Cremonese (2 a 0), Hellas Verona (3 a 0) e Atalanta (1 a 0).

Os romanos, no entanto, disputaram um jogo a menos que os três primeiros colocados.

Com a vitória desta segunda-feira, a Roma conseguiu manter a quarta posição e ficar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, depois de tê-la cedido temporariamente à Juventus (também com 32 pontos e agora na quinta posição), que havia vencido por 2 a 0 na visita ao Pisa no sábado.

A vitória da Roma foi bastante tranquila, com o jogo praticamente decidido em apenas meia hora.

O ponta-direita argentino Matías Soulé abriu o placar aos 14 minutos com seu quinto gol na temporada da Serie A, seguido por gols do meio-campista francês Manu Koné (19') e do centroavante irlandês Evan Ferguson (31').

Com o resultado já definido e a Roma com uma vantagem confortável, o Genoa conseguiu marcar um gol de honra aos 87 minutos, por meio do atacante Jeff Ekhator.

O técnico do Genoa, Daniele De Rossi, sofreu uma derrota em seu retorno ao Estádio Olímpico para enfrentar seu ex-clube, onde jogou praticamente durante toda a sua carreira e chegou a comandar a equipe brevemente em 2024.

Sua equipe ocupa atualmente a 17ª posição na tabela, apenas dois pontos acima do primeiro time da zona de rebaixamento, o Hellas Verona (18º).

A partida desta segunda-feira encerrou a última rodada de 2025 da Serie A. O campeonato será retomado na sexta-feira, dia 2 de janeiro, com o Milan visitando o Cagliari para dar início à décima oitava rodada.

--- Resultados da 17ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Parma - Fiorentina 1 - 0

Torino - Cagliari 1 - 2

Lecce - Como 0 - 3

Udinese - Lazio 1 - 1

Pisa - Juventus 0 - 2

- Domingo:

Milan - Hellas Verona 3 - 0

Cremonese - Napoli 0 - 2

Bologna - Sassuolo 1 - 1

Atalanta - Inter 0 - 1

- Segunda-feira:

Roma - Genoa 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 36 16 12 0 4 35 14 21

2. Milan 35 16 10 5 1 27 13 14

3. Napoli 34 16 11 1 4 24 13 11

4. Roma 33 17 11 0 6 20 11 9

5. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8

6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10

7. Bologna 26 16 7 5 4 24 14 10

8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6

9. Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21 1

10. Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 1

11. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10

12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2

13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11

14. Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7

16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11

17. Genoa 14 17 3 5 9 17 27 -10

18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12

19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12

20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/dr/cl/aam