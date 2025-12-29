Ao lado de Netanyahu, Trump diz que Hamas deve se desarmar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a exigir o desarmamento do Hamas no início de sua reunião desta segunda-feira (29) com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, depois que o braço armado do movimento islamista palestino reafirmou que não renunciará às armas.

"É necessário que o Hamas se desarme", disse Trump em sua residência na Flórida, ao lado do primeiro-ministro israelense, antes da reunião para discutir a segunda fase do acordo de paz em Gaza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/dw/ad/db/nn/rpr