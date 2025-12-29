Maurizio Sarri, técnico da Lazio, passa por cirurgia no coração
O técnico da Lazio, Maurizio Sarri, passou por uma cirurgia no coração que "foi bem-sucedida" e deverá retomar suas funções "nos próximos dias", anunciou o clube em um comunicado nesta segunda-feira (29).
O motivo da operação foi fibrilação atrial e problemas relacionados ao ritmo cardíaco.
Sarri, de 66 anos, foi operado no hospital Tor Vergata, em Roma, informou a Lazio, que atualmente ocupa a oitava posição na tabela do Campeonato Italiano.
O experiente treinador retornou à Lazio no início da atual temporada, após a saída de Marco Baroni. Ele já havia comandado o clube entre 2021 e março de 2024, chegando ao vice-campeonato italiano em 2023.
Além da Lazio, Sarri já comandou grandes times como Napoli, Chelsea, pelo qual conquistou a Liga Europa em 2019, e Juventus, pela qual conquistou título do Campeonato Italiano em 2020.
