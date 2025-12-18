Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Suspeito de ataque a tiros em universidade dos EUA é identificado, segundo imprensa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 19:36

compartilhe

SIGA

Autoridades americanas identificaram um suspeito na investigação do ataque a tiros de sábado na Universidade Brown, que deixou dois alunos mortos e vários feridos, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta quinta-feira (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os investigadores acreditam que identificaram um suspeito no ataque a tiros na Universidade Brown, segundo dois funcionários da polícia familiarizados com o caso", informou a CNN. 

A CBS News, por sua vez, reportou uma informação similar.

O ataque aconteceu no sábado em um edifício onde provas eram aplicadas no campus da prestigiada universidade em Providence, no estado de Rhode Island.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gw/mlm/mel/cr/rpr

Tópicos relacionados:

ataque crime eua investigacao universidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay