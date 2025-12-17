Golaço de Cherki coloca City na semifinal da Copa da Liga Inglesa
Um golaço do francês Rayan Cherki abriu caminho para a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Brentford nesta quarta-feira (17), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.
Com a vitória, o time do técnico Pep Guardiola se junta ao Chelsea entre os classificados para a semifinal, aguardando o vencedor do duelo entre Newcastle e Fulham, ainda nesta quarta-feira, e o jogo entre Arsenal e Crystal Palace, que será disputado no dia 23 de dezembro.
Guardiola escalou apenas quatro jogadores que foram titulares no último fim de semana, incluindo Cherki, e foi o camisa 10 francês quem abriu o placar com bela jogada na entrada da área (32').
O jovem atacante dominou no peito uma bola afastada pela defesa, cortou para dentro com o pé esquerdo driblando um adversário e bateu firme de direita no ângulo.
No segundo tempo, os 'Citizens' ampliaram a vantagem após um contra-ataque que terminou com um chute do brasileiro Savinho (67') contando com desvio em Kristoffer Ajer antes de de a bola entrar.
-- Jogos das quartas de final da Copa da Liga Inglesa (horário de Brasília):
- Terça-feira, 16 de dezembro:
Cardiff City (D3) - (+) Chelsea 1 - 3
- Quarta-feira, 17 de dezembro:
(+) Manchester City – Brentford 2 - 0
(17h15) Newcastle – Fulham
- Terça-feira, 23 de dezembro:
(17h00) Arsenal - Crystal Palace
(+): classificado para a próxima fase.
