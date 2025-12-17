Plano de gastos de Trump receberá novas doações milionárias

Assine
17/12/2025 17:24

O gestor de fundos Ray Dalio e sua esposa, junto à empresa de investimentos BlackRock, ajudarão a financiar as contas-poupança para crianças do governo do presidente Donald Trump, anunciaram ambas as partes em comunicados separados nesta quarta-feira (17). 

Eles se juntam ao empresário de tecnologia Michael Dell e sua esposa Susan na contribuição às chamadas "contas Trump", previstas no pacote legislativo "One Big Beautiful Bill" que o mandatário republicano impulsionou no Congresso em julho. 

O governo cria uma conta com 1.000 dólares (R$ 5.450, na cotação atual) para todos os nascidos entre 2025 e 2028. 

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que seu departamento está tentando reunir mais doadores públicos e privados para financiar o plano. 

"Até agora, 20 estados estão considerando complementar as contas", afirmou Bessent em um evento realizado em Washington. 

Dalio disse em uma publicação nas redes sociais que doará cerca de 75 milhões de dólares (R$ 408,7 milhões), igualando a contribuição de Dell de 250 dólares (R$ 1.362) para 300.000 crianças no estado de Connecticut. 

A empresa de informática se comprometeu a aportar 6,25 bilhões de dólares (R$ 34 bilhões) à iniciativa. 

Por sua vez, a BlackRock disse em um comunicado que "oferecerá uma contribuição equivalente à do governo dos Estados Unidos de 1.000 dólares" para os funcionários americanos que atenderem aos requisitos. 

overflay