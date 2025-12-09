Alonso pede 'calma' e 'união' em momento de crise no Real Madrid

Em plena crise após a derrota para o Celta (2 a 0) no Santiago Bernabéu, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, pediu "calma" e "união" nesta terça-feira (9), véspera do jogo contra o Manchester City pela Liga dos Campeões.

"Somos uma equipe e vamos todos unidos. Quando se é treinador do Real Madrid, é preciso estar preparado para enfrentar estas situações com calma, união e responsabilidade", respondeu Alonso em entrevista coletiva quando perguntado sobre se está se sentindo sozinho no clube.

"Estou muito ansioso pelo que está por vir amanhã, para dar a volta por cima, que é normal. Temos só o City na nossa cabeça. No futebol, para o bem ou para o mal, as coisas podem mudar rapidamente", acrescentou.

Alonso, que não foi de muitas palavras na entrevista, respondeu com um breve "sim" quando foi questionado sobre se tinha o apoio do elenco.

E ressaltou que sua relação com o presidente do clube, Florentino Pérez, é boa: "A comunicação é constante, baseada na confiança, na união e no afeto. Estamos todos juntos".

O treinador destacou que seus jogadores estão mentalmente preparados para o difícil duelo pela Champions, em que o Real Madrid ocupa a quinta colocação na tabela com 12 pontos, depois de quatro vitórias e uma derrota.

"A equipe está unida e convencida de que podemos vencer amanhã. Para isso, temos que fazer um bom jogo, com um bom ritmo e uma boa intensidade", disse.

O Real Madrid, vice-líder do Campeonato Espanhol quatro pontos atrás do Barcelona, emendou três empates seguidos fora de casa antes de vencer o Athletic Bilbao e cair diante do Celta, o que gerou críticas ao time, que perdeu nove pontos em relação ao arquirrival nas últimas cinco rodadas.

