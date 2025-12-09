Assine
Ucrânia deveria realizar eleições, diz Trump

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/12/2025 13:05

A Ucrânia deveria realizar eleições, afirmou Donald Trump em entrevista publicada nesta terça-feira (9), na qual questionou se o país é verdadeiramente democrático e reiterou suas duras críticas ao presidente Volodimir Zelensky. 

Em entrevista ao "Politico", o presidente americano acusou Kiev de "usar a guerra" para evitar as eleições, que estão suspensas sob a lei marcial desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

"Acho que este é um momento importante para realizar eleições. Eles estão usando a guerra para evitar as eleições, mas acho que o povo ucraniano deveria ter essa opção", disse Trump. 

"Eles falam de democracia, mas chega um ponto em que deixa de ser democracia", acrescentou. 

Sem a lei marcial, as eleições presidenciais ucranianas teriam ocorrido em março de 2024. Trump reiterou as críticas que fez a Zelensky no domingo, quando repreendeu o presidente ucraniano por não ter lido o plano americano para o fim da guerra. 

A rodada de negociações entre autoridades americanas e ucranianas, incluindo Zelensky, terminou no sábado sem nenhum progresso aparente. No entanto, Zelensky prometeu continuar as negociações para alcançar uma "paz verdadeira".

"Talvez ele tenha lido durante a noite. Seria bom se ele lesse. Sabe, muita gente está morrendo", disse Trump. 

O presidente americano afirmou que Moscou tem a "vantagem" no conflito por ser "muito maior". 

Questionado se acreditava que a Ucrânia havia perdido a guerra, Trump respondeu: "Bem, eles perderam território muito antes de eu chegar aqui". E acrescentou que as perdas continuaram nos últimos 10 meses, coincidindo com o início de seu segundo mandato. 

Segundo Trump, "parte do problema" é que Zelensky e seu homólogo russo, Vladimir Putin, "se odeiam muito", portanto "têm muita dificuldade em tentar chegar a um acordo". 

Trump também criticou o papel da Europa na tentativa de pôr fim à guerra. "Eles falam, mas não fazem nada. E a guerra continua", comentou.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eleicoes eua paz russia ucrania

