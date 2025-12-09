Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

França prende oito pessoas por assassinato transmitido ao vivo nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/12/2025 12:41

compartilhe

SIGA

As autoridades francesas prenderam oito pessoas nesta terça-feira (9) por seu suposto envolvimento no assassinato de um jovem de 19 anos, transmitido ao vivo nas redes sociais, em um contexto relacionado ao tráfico de drogas, anunciou a Promotoria. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O corpo parcialmente queimado da vítima foi encontrado em 15 de julho em "uma área isolada" da vila de Saint-Bénézet, no sul da França, disse a promotora de Nîmes, Cécile Gensac, em um comunicado. 

A violência extrema que assola Marselha entre gangues criminosas ligadas ao tráfico de drogas se espalhou nos últimos anos para cidades de médio porte como Nîmes, localizada a cerca de 30 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. 

"A cena do assassinato foi gravada e transmitida ao vivo nas redes sociais", disse Gensac, acrescentando que as investigações iniciais confirmaram o uso de arma de fogo contra a vítima e que seu corpo estava parcialmente queimado. 

Após a descoberta do corpo, a Justiça abriu uma investigação por "homicídio organizado e participação em associação criminosa com o objetivo de planejar um crime". 

Como parte desta investigação, oito pessoas foram presas nesta terça-feira "em vários locais" da França por supostamente "participarem da organização e/ou execução dos atos", acrescentou a promotora. 

Ela estimou em julho que esses eventos poderiam estar "relacionados" aos ataques a tiros ocorridos semanas antes em vários bairros de Nîmes, "em um contexto de rivalidade extremamente violenta entre grupos criminosos locais". 

A França tem vivenciado um aumento da violência relacionada ao tráfico de drogas nos últimos anos. Em 2024, foram registrados 110 mortos e 341 feridos.

Em meados de novembro, o presidente Emmanuel Macron pediu que se "intensificasse" o combate ao tráfico na França, após diversas tragédias, como o assassinato do irmão de uma jovem ativista antidrogas em Marselha.

siu-tjc/mb/aa

Tópicos relacionados:

franca homicidio narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay