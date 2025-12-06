Barcelona vence Betis com hat-trick de Ferran Torres e segue líder do Espanhol
Com um hat-trick de Ferran Torres, o Barcelona venceu o Betis por 5 a 3 neste sábado (6), pela 15ª rodada, se manteve na liderança do Campeonato Espanhol.
Jogando em casa, o Betis saiu na frente com o atacante brasileiro Antony, aos seis minutos, mas o Barça conseguiu a virada sem fazer muito esforço e foi para o intervalo vencendo por 4 a 1, com os três gols de Torres (11', 13' e 40') e um de Rooney Bardghji (31').
No segundo tempo, Lamine Yamal fez o quinto dos 'blaugrana' (59') cobrando pênalti, mas o Betis continuou acreditando e reagiu com os gols de Diego Llorente (85') e Cucho Hernández (90' de pênalti), que não foram suficientes para evitar a derrota.
"Eu já sabia que podia ser titular no Barça. Vamos em busca de muitos gols mais", disse Torres à plataforma Movistar+ após a partida.
Com este resultado, o Barcelona soma 40 pontos e abre quatro de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que no domingo receberá o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu.
Nos outros jogos já encerrados deste sábado, o Villarreal manteve a terceira posição na tabela ao derrotar o Getafe (7º) por 2 a 0, e o Alavés (9º) bateu a Real Sociedad (12ª) por 1 a 0.
-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Real Oviedo - Mallorca 0 - 0
- Sábado:
Villarreal - Getafe 2 - 0
Alavés - Real Sociedad 1 - 0
Betis - Barcelona 3 - 5
(17h00) Athletic Bilbao - Atlético de Madrid
- Domingo:
(10h00) Elche - Girona
(12h15) Valencia - Sevilla
(14h30) Espanyol - Rayo Vallecano
(17h00) Real Madrid - Celta Vigo
- Segunda-feira:
(17h00) Osasuna - Levante
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 40 16 13 1 2 47 20 27
2. Real Madrid 36 15 11 3 1 32 13 19
3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18
4. Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 28 14 14
5. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6
6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2
7. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4
8. Athletic Bilbao 20 15 6 2 7 14 20 -6
9. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2
10. Rayo Vallecano 17 14 4 5 5 13 15 -2
11. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2
12. Real Sociedad 16 15 4 4 7 19 22 -3
13. Celta Vigo 16 14 3 7 4 16 19 -3
14. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4
15. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7
16. Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9
17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6
18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13
19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15
20. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10
