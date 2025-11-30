Lens vence na visita ao Angers (2-1) e toma liderança do PSG

A Ligue 1 tem um novo e inesperado líder: o Lens assumiu a primeira posição após uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Angers, neste domingo (30), pela 14ª rodada, ultrapassando o Paris Saint-Germain, que havia sido derrotado na visita ao Monaco no sábado.

Florian Thauvin foi o destaque da partida, marcando duas vezes para o Lens (aos 45 e 73 minutos), antes do camaronês Harouna Djibirin (76') descontar para o Angers (12º), adicionando emoção à reta final do jogo.

Um pênalti chegou a ser marcado para o Angers nos últimos minutos, mas o VAR anulou a decisão.

Com 31 pontos, o Lens agora tem um a mais que o PSG (30), que ocupa a segunda colocação, enquanto o Olympique de Marselha, que empatou em 2 a 2 em casa contra o Toulouse no sábado, caiu para a terceira posição com 29 pontos.

"Estamos muito felizes com esta situação, mas colocar no currículo que você foi líder do campeonato na 14ª rodada provavelmente não vai garantir um emprego", brincou o técnico do Lens, Pierre Sage, após a partida.

"Ainda temos espaço para melhorar, para administrar melhor nossos jogos", acrescentou, aludindo aos minutos finais tensos.

Para o Lens, esta é uma conquista histórica, já que não ocupava a primeira posição da Ligue 1 há 21 anos (desde agosto de 2004).

Foi a quarta vitória consecutiva da equipe do norte da França e a sétima nos últimos jogos da Ligue 1, onde seu único revés nas últimas semanas foi uma derrota por 2 a 0 para o modesto Metz.

- Lille, prêmio à resistência -

Nos outros jogos do dia, o destaque foi a vitória do Lille por 1 a 0 fora de casa contra o Le Havre (14º).

Um gol do marroquino Hamza Igamane aos 88 minutos, com assistência de Ethan Mbappé, garantiu os três pontos para o Lille, que com essa quarta colocação, fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Foi uma vitória particularmente impressionante, já que o Lille jogou com dez homens durante quase todo o segundo tempo, após a expulsão de Ayyoub Bouaddi aos 51 minutos.

Enquanto isso, o Strasbourg (7º) foi derrotado em casa pelo Brest (11º) por 2 a 1.

O time alsaciano, uma das surpresas deste início de temporada francesa, vem apresentando um desempenho abaixo do esperado nas últimas semanas. Desta vez, apesar de sair na frente, acabou sendo superado pelo rival bretão, que garantiu a vitória com um gol de Hugo Magnetti aos 82 minutos.

A crise do Nice continua: o time comandado pelo técnico Franck Haise, décimo colocado, sofreu sua quarta derrota consecutiva na Ligue 1 e a sexta considerando todas as competições, desta vez por 3 a 1 contra o Lorient (15º), encerrando um novembro catastrófico.

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Metz - Rennes 0 - 1

- Sábado:

Monaco - PSG 1 - 0

Paris FC - Auxerre 1 - 1

Olympique de Marselha - Toulouse 2 - 2

- Domingo:

Strasbourg - Brest 1 - 2

Angers - Lens 1 - 2

Lorient - Nice 3 - 1

Le Havre - Lille 0 - 1

Lyon - Nantes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 31 14 10 1 3 24 12 12

2. PSG 30 14 9 3 2 27 12 15

3. Olympique de Marselha 29 14 9 2 3 35 14 21

4. Lille 26 14 8 2 4 28 17 11

5. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6

6. Monaco 23 14 7 2 5 26 25 1

7. Strasbourg 22 14 7 1 6 25 19 6

8. Lyon 21 13 6 3 4 18 15 3

9. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1

10. Nice 17 14 5 2 7 19 26 -7

11. Brest 16 14 4 4 6 19 24 -5

12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5

13. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5

14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8

15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10

16. Nantes 11 13 2 5 6 12 19 -7

17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17

18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12

