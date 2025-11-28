Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que suspenderá 'permanentemente' migração de países do 'terceiro mundo'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/11/2025 06:09

compartilhe

SIGA

O presidente Donald Trump anunciou na quinta-feira (27) que planeja suspender a migração para os Estados Unidos de pessoas procedentes de "países do terceiro mundo", um dia após um cidadão afegão ter sido acusado de abrir fogo contra dois militares da Guarda Nacional em Washington.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente", escreveu Trump nas redes sociais.

Ele também ameaçou revogar "milhões" de vistos concedidos durante o governo de seu antecessor, Joe Biden, e "expulsar qualquer pessoa que não seja um ativo para os Estados Unidos".

Trump acrescentou que acabará com todos os benefícios e subsídios federais para os que não são cidadãos americanos. Também indicou que deportará qualquer estrangeiro que represente um risco para a segurança ou que "não seja compatível com a civilização ocidental".

A postagem irritada, que terminava desejando um feliz Dia de Ação de Graças aos americanos, representa uma escalada nas políticas anti-imigração do segundo mandato do republicano, dominado por uma campanha de deportação em massa.

"Os objetivos serão perseguidos com o objetivo de alcançar uma redução significativa nas populações ilegais e disruptivas", disse Trump na quinta-feira.

"Apenas a MIGRAÇÃO REVERSA pode resolver completamente esta situação", concluiu.

bjt/tc/cr/arm/fp

Tópicos relacionados:

eua migracao politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay