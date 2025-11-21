Petróleo cai após plano americano para a Ucrânia

Os preços do petróleo recuaram nesta sexta-feira (21) devido às discussões internacionais provocadas pela apresentação do plano americanos para terminar a guerra na Ucrânia.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro caiu 1,29% e ficou em 62,56 dólares, o nível mais baixo em um mês.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, recuou 1,59% e fechou em 58,06 dólares.

Barbara Lambrecht, do Commerzbank, mencionou um "renovado otimismo quanto ao fim da guerra na Ucrânia, após uma proposta do governo dos Estados Unidos sobre como o conflito poderia ser resolvido".

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que fixou 27 de novembro, Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, como prazo para que a Ucrânia dê uma resposta ao seu plano para pôr fim ao conflito com a Rússia.

As possibilidades de que essa proposta leve a uma paz duradoura "parecem mínimas", já que o plano é dificilmente aceitável em seu estado atual para a Ucrânia, observa Tamas Varga, analista da PVM.

No entanto, as perspectivas de diálogo entre Washington e Kiev aumentam a probabilidade de "que se alcance efetivamente um acordo de paz, o que reduziu o prêmio de risco geopolítico" que sustentava os preços do petróleo, afirma Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management.

O plano também prevê o levantamento progressivo das sanções contra a Rússia.

