Espanha empata com Turquia (2-2) e sela vaga na Copa de 2026
A Espanha garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026, sua 17ª participação, apesar do empate em 2 a 2 com a Turquia nesta terça-feira (18), em Sevilha.
Os espanhóis, que marcaram com Dani Olmo (4') e Mikel Oyarzabal (62'), tiveram dificuldades, mas terminaram invictos na liderança do Grupo E das Eliminatórias europeias.
Já a seleção turca, que marcou com Deniz Gül (42') e Salih Ozcan (54'), terminaram em segundo e terão que disputar a repescagem.
