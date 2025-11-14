Assine
EUA mantém contato com Tailândia e Camboja após confrontos na fronteira

AFP
AFP
14/11/2025 17:54

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "conversou por telefone com a Tailândia e o Camboja, em uma tentativa de resolver o conflito recente entre os dois países", anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (14)

No dia 26 de outubro, Trump endossou com sua assinatura um acordo de cessar-fogo entre os dois países. O presidente americano "também está em contato com a Malásia para ajudar a encerrar a violência", informou um funcionário do alto escalão americano.

Novos confrontos ocorreram nesta semana na fronteira entre Tailândia e Camboja, com ambos os países se acusando mutuamente. Segundo Phnom Penh, um civil cambojano morreu. Pouco antes, Bangcoc anunciou a suspensão do acordo de paz apoiado por Washington.

Os confrontos iniciados em julho foram provocados por afirmações de Bangcoc de que Phnom Penh havia plantado minas terrestres que feriram suas tropas.

Trump afirma que encerrou oito conflitos no mundo desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, incluindo o que envolve os dois países do Sudeste Asiático. Mas especialistas apontam que sua participação em alguns deles foi mínima ou nula.

Tópicos relacionados:

camboja conflito diplomacia eua malasia tailandia

