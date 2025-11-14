Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Várias pessoas morrem após serem atropeladas por ônibus em Estocolmo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 13:22

compartilhe

SIGA

Um ônibus atropelou e matou várias pessoas na tarde desta sexta-feira (14), quando atingiu um grupo que esperava em um ponto de ônibus no centro de Estocolmo, além de ferir outras, anunciou a polícia sueca. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Há feridos e mortos no incidente. A polícia não está comentando, neste momento, o número, gênero ou idade das vítimas", disse a polícia em um comunicado. 

Segundo imagens da mídia sueca, várias viaturas policiais e ambulâncias foram enviadas ao local, com socorristas agachados sob o ônibus de dois andares, aparentemente ajudando pessoas presas embaixo dele. 

A porta-voz da polícia, Nadya Norton, disse à AFP que a causa do acidente ainda é desconhecida. 

"A investigação terá que determinar o que aconteceu. É muito cedo para dizer e não quero especular", disse. 

Ela acrescentou que o motorista do ônibus foi detido e que uma investigação por homicídio culposo foi aberta como procedimento padrão. 

"Precisamos interrogá-lo, depois veremos se ele será liberado ou mantido sob custódia", disse Norton.

po-ef/thm/jvb/mab/mb/aa

Tópicos relacionados:

acidente suecia transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay