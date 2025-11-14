Várias pessoas morrem após serem atropeladas por ônibus em Estocolmo
Um ônibus atropelou e matou várias pessoas na tarde desta sexta-feira (14), quando atingiu um grupo que esperava em um ponto de ônibus no centro de Estocolmo, além de ferir outras, anunciou a polícia sueca.
"Há feridos e mortos no incidente. A polícia não está comentando, neste momento, o número, gênero ou idade das vítimas", disse a polícia em um comunicado.
Segundo imagens da mídia sueca, várias viaturas policiais e ambulâncias foram enviadas ao local, com socorristas agachados sob o ônibus de dois andares, aparentemente ajudando pessoas presas embaixo dele.
A porta-voz da polícia, Nadya Norton, disse à AFP que a causa do acidente ainda é desconhecida.
"A investigação terá que determinar o que aconteceu. É muito cedo para dizer e não quero especular", disse.
Ela acrescentou que o motorista do ônibus foi detido e que uma investigação por homicídio culposo foi aberta como procedimento padrão.
"Precisamos interrogá-lo, depois veremos se ele será liberado ou mantido sob custódia", disse Norton.
