Novo ataque americano contra suposta 'narcolancha' mata quatro pessoas no Caribe, afirma imprensa

14/11/2025 09:00

As forças dos Estados Unidos destruíram esta semana outra suposta embarcação com drogas no Caribe, matando as quatro pessoas que estavam a bordo, segundo a imprensa americana, que cita uma fonte do Departamento da Defesa.

Não está claro quando ocorreu o ataque: o canal CBS News informou a segunda-feira passada, enquanto o New York Times citou a quarta-feira. As duas versões são baseadas em declarações de um funcionário do Pentágono. 

O governo dos Estados Unidos enviou, em setembro, navios de guerra, caças e milhares de soldados ao Caribe para as operações contra o narcotráfico supostamente procedente da Venezuela e da Colômbia. 

Vinte e uma embarcações foram bombardeadas, com um balanço de pelo menos 80 mortos.

A campanha militar foi denunciada pela ONU e por diversos países. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, disse que há "fortes indícios" de execuções "extrajudiciais".

O governo dos Estados Unidos, no entanto, pretende prosseguir com as operações.

Um porta-aviões americano chegou à região na terça-feira, o que representa um aumento considerável dos recursos militares mobilizados por Washington.

A Venezuela anunciou, no mesmo dia, novos exercícios militares em todo o país para responder ao que considera "ameaças imperiais" dos Estados Unidos.

