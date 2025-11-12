Inflação na Argentina teve leve alta em outubro

A inflação na Argentina foi de 2,3% em outubro, um mês marcado pelas turbulências financeiras que antecederam as eleições legislativas de meio de mandato, vencidas pelo partido do presidente Javier Milei.

O índice de preços acumula uma alta de 24,8% nos primeiros dez meses do ano, a menor para esse período desde 2017, informou nesta quarta-feira (12) o instituto de estatísticas Indec.

O ministro da Economia, Luis Caputo, destacou no X que a variação do índice em 12 meses sustenta "18 meses consecutivos de desaceleração".

O mês foi marcado por uma corrida cambial contra o peso antes das eleições de 26 de outubro, o que exigiu a intervenção do Tesouro dos Estados Unidos para evitar uma desvalorização brusca. Após a vitória do partido governista, o ânimo dos mercados mudou: as ações dispararam, o dólar se estabilizou e o risco-país despencou.

Milei reduziu drasticamente o índice de preços em 2024, seu primeiro ano de governo, e manteve essa tendência em 2025, às custas da desvalorização do peso e de um ajuste fiscal rigoroso.

O setor que apresentou o maior aumento em outubro foi o de transportes (3,5%), seguido por habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (2,8%). No mês anterior, a inflação na argentina havia sido de 2,1%.

tev/mry/val/lb/am