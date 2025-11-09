Stuttgart vence Augsuburg de virada (3-2) e é 4º colocado na Bundesliga
compartilheSIGA
Depois de ficar duas vezes em desvantagem no placar, o Stuttgart acabou vencendo o Augsburg por 3 a 2 neste domingo (9), graças a dois gols de Deniz Undav, e se juntou ao grupo de perseguidores do líder isolado Bayern de Munique.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com 21 pontos, o time comandado pelo técnico Sebastian Hoeness está empatado em pontos com o Borussia Dortmund, que permanece em terceiro lugar devido ao saldo de gols superior (+9 contra +5), e apenas um ponto atrás do RB Leipzig (2º, com 22 pontos).
Um grupo de cinco equipes está agora a três pontos de distância uma da outra – Leipzig (22), Dortmund (21), Stuttgart (21), Bayer Leverkusen (20) e Hoffenheim (19) – atrás de um Bayern invicto que ampliou sua vantagem na liderança para seis pontos, apesar do empate em 2 a 2 com o Union Berlin no sábado.
Jogando em casa, no Neckar Stadion, o Stuttgart se viu perdendo por 1 a 0 e depois por 2 a 1, após gols de Fabian Rieder (8') e Han-Noah Massengo (26'), enquanto Maximilian Mittelstädt empatou de pênalti entre os dois gols do Augsburg (18').
Mas o jogador da seleção alemã, Deniz Undav, salvou sua equipe mais uma vez com dois gols (39' e 80').
Na última partida do dia, o Eintracht Frankfurt (7º) derrotou o Mainz (17º) por 1 a 0, graças a um gol na reta final do japonês Ritsu Doan (81').
--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
- Sexta-feira:
Werder Bremen - Wolfsburg 2 - 1
- Sábado:
Union Berlin - Bayern de Munique 2 - 2
Hoffenheim - RB Leipzig 3 - 1
Hamburgo - Borussia Dortmund 1 - 1
Bayer Leverkusen - Heidenheim 6 - 0
B. Mönchengladbach - Colônia 3 - 1
- Domingo:
Freiburg - St Pauli 2 - 1
Stuttgart - Augsburg 3 - 2
Eintracht Frankfurt - Mainz 1 - 0
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 28 10 9 1 0 35 6 29
2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7
3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9
4. Stuttgart 21 10 7 0 3 17 12 5
5. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10
6. Hoffenheim 19 10 6 1 3 21 16 5
7. Eintracht Frankfurt 17 10 5 2 3 23 19 4
8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3
9. Colônia 14 10 4 2 4 17 15 2
10. Freiburg 13 10 3 4 3 13 14 -1
11. Union Berlin 12 10 3 3 4 13 17 -4
12. B. Mönchengladbach 9 10 2 3 5 13 19 -6
13. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7
14. Wolfsburg 8 10 2 2 6 12 18 -6
15. Augsburg 7 10 2 1 7 14 24 -10
16. St Pauli 7 10 2 1 7 9 20 -11
17. Mainz 5 10 1 2 7 10 18 -8
18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15
./bds/tba/bdx/iga/dam/aam