Petróleo fecha em alta devido a tensão geopolítica

Os preços do petróleo fecharam nesta sexta-feira (7) em leve alta, em um contexto de sanções dos Estados Unidos contra o Kremlin e de aumento dos ataques ucranianos contra a infraestrutura petrolífera russa.

O barril do Brent para entrega em janeiro subiu 0,39%, aos US$ 63,63, e o do WTI para dezembro teve alta de 0,54%, aos US$ 59,75.

As sanções impostas no mês passado pelos Estados Unidos contra as duas maiores produtoras russas em resposta à recusa de Moscou a encerrar a guerra na Ucrânia parecem impactar as exportações de petróleo russas por via marítima, apontou Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

Segundo dados da Bloomberg, as exportações russas de petróleo caíram cerca de 20%, para pouco mais de 3 milhões de barris diários, na semana passada, o nível mais baixo em 10 semanas, destacou o analista.

"Parece que os compradores chineses e indianos estão reduzindo suas compras, o que mantém os preços perto dos US$ 60", disse à AFP John Kilduff, da Again Capital. "Os ataques persistentes da Ucrânia à infraestrutura de petróleo russa" contribuem para a alta dos preços, acrescentou.

O mercado também acompanha as consequências do fechamento parcial do governo americano, que levou ao cancelamento de centenas de voos hoje em aeroportos dos Estados Unidos. "Essas restrições de voo podem ter um impacto considerável na demanda de combustível para aviação", indicou Kilduff.

