Preços do petróleo têm leve queda

Os preços do petróleo recuaram levemente nesta quinta-feira (6), pressionados pela preocupação do mercado com o nível da demanda mundial nos próximos meses.

O barril do Brent para entrega em janeiro caiu 0,22%, aos US$ 63,38, e o do WTI para dezembro fechou em baixa de 0,29%, aos US$ 59,43.

"O mercado segue preocupado com o aumento da oferta da Opep+", disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. O aumento da produção, decidido no último domingo por oito membros da aliança, ocorrerá "em um período de demanda fraca, especialmente de gasolina nos Estados Unidos", explicou.

O fechamento do governo dos Estados Unidos, que afeta serviços públicos federais, pesa sobre os preços do petróleo. A partir de amanhã, o governo pedirá às companhias aéreas que comecem a cancelar voos, devido à falta de controladores aéreos.

