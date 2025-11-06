Assine
Internacional

Preços do petróleo têm leve queda

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/11/2025 18:53

Os preços do petróleo recuaram levemente nesta quinta-feira (6), pressionados pela preocupação do mercado com o nível da demanda mundial nos próximos meses.

O barril do Brent para entrega em janeiro caiu 0,22%, aos US$ 63,38, e o do WTI para dezembro fechou em baixa de 0,29%, aos US$ 59,43.

"O mercado segue preocupado com o aumento da oferta da Opep+", disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. O aumento da produção, decidido no último domingo por oito membros da aliança, ocorrerá "em um período de demanda fraca, especialmente de gasolina nos Estados Unidos", explicou.

O fechamento do governo dos Estados Unidos, que afeta serviços públicos federais, pesa sobre os preços do petróleo. A partir de amanhã, o governo pedirá às companhias aéreas que comecem a cancelar voos, devido à falta de controladores aéreos.

pml-tmc/ni/eb/mvl/mr/lb/am

Tópicos relacionados:

energia eua mercado

