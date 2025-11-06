Verstappen diz que precisará de 'um pouco de sorte' ficar com o título da F1

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, disse nesta quinta-feira (6) que "provavelmente" precisará de "um pouco de sorte" para conseguir seu quinto título consecutivo na Fórmula 1.

O tetracampeão mundial de 28 anos está 36 pontos atrás do líder do campeonato, o britânico Lando Norris (McLaren), antes do começo do Grande Prêmio do Brasil, que será disputado neste fim de semana no circuito de Interlagos.

A 21ª das 24 etapas da temporada, a penúltima com corrida sprint, é uma nova oportunidade para Verstappen se aproximar de Norris e do vice-líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri, também da McLaren.

"Tivemos alguns bons fins de semana e a diferença diminuiu, mas faltando quatro corridas para o final da temporada, continua sendo bastante grande", disse o holandês em entrevista coletiva em São Paulo.

Depois de estar a 104 pontos de Piastri no final de agosto, Verstappen emendou três vitórias, um segundo e um terceiro lugar. E contra todos os prognósticos, voltou a entrar na luta pelo título.

Com 116 pontos em disputa, o piloto da Red Bull está a 35 do australiano e a 36 do britânico, que recuperou a liderança após vencer o GP do México há duas semanas.

"Tenho que somar muito mais pontos a cada fim de semana e não vai ser fácil. Teremos que otimizar tudo e vencer todas as corridas", considerou Verstappen.

"Provavelmente vamos precisar de um pouco de sorte em algumas das corridas para diminuir significativamente a diferença", disse.

"Mas daremos tudo. Vai ser suficiente? Não sei, mas não temos nada a perder. Na pior das hipóteses, ficarei em terceiro; na melhor, ganharei o campeonato", ponderou.

Verstappen vai encarar o GP do Brasil sem "nenhuma pressão", ao contrário do ano passado, quando venceu debaixo de um temporal depois de largar da 17ª posição, dando fim ao sonho de Norris de ser campeão.

"Mesmo que eu não vença, saberei que fiz uma ótima temporada. Vai ser muito difícil, temos que ser realistas... Mas já é notável ainda estarmos falando de título quando tínhamos mais de 100 pontos de desvantagem. A equipe nunca desistiu e isso é realmente impressionante", concluiu.

