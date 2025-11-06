Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Humanidade vive momento 'crucial' para o planeta, diz príncipe William em Belém

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/11/2025 13:09

compartilhe

SIGA

A cúpula climática COP30 em Belém, no Pará, representa um momento crucial para o planeta, que exige "coragem" e comprometimento de todas as nações, disse o príncipe William da Inglaterra aos líderes mundiais reunidos antes do evento na Cúpula de Líderes, nesta quinta-feira (6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Estamos reunidos aqui hoje, no coração da Amazônia, em um momento crucial da história da humanidade. Um momento que exige coragem, cooperação e um compromisso inabalável com o futuro do nosso planeta", declarou o dignitário britânico em Belém.

np/klm/dg/db/aa

Tópicos relacionados:

ambiente brasil clima diplomacia gb meio onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay