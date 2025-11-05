Assine
Internacional

Israel recebe corpo de outro refém mantido pelo Hamas em Gaza

05/11/2025 18:13

Israel recebeu, nesta quarta-feira (5), o corpo de outro refém mantido pelo Hamas em Gaza, no âmbito do acordo de cessar-fogo entre o Israel e o grupo islamista palestino, anunciou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

A trégua entrou em vigor em 10 de outubro após dois anos de guerra, iniciada após o ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, durante o qual mais de 250 pessoas foram sequestradas.

Em virtude do acordo, o Hamas entregou a Israel os últimos 20 reféns vivos em troca de centenas de prisioneiros, e começou a devolver os corpos dos reféns falecidos.

O caixão, que a Cruz Vermelha entregou, na noite desta quarta-feira ao exército israelense e ao Shin Bet (serviço de segurança doméstico) "será trasladado a Israel, onde será recebido em uma cerimônia militar", antes de ser levado ao instituto nacional de medicina legal para que o corpo seja identificado, detalhou o comunicado.

Dos 28 corpos de reféns, o Hamas já devolveu 21, sem contar com o corpo entregue nesta quarta-feira.

Israel acusou o Hamas em várias ocasiões de atrasar o processo de devolução dos corpos.

O movimento palestino afirma que esta lentidão se deve a que muitos cadáveres estão soterrados sob os escombros de Gaza.

