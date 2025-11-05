Assine
França inicia processo para 'suspender' a plataforma Shein

A França anunciou, nesta quarta-feira (5), que iniciou um processo para suspender a plataforma de comércio eletrônico Shein em seu território até que ela cumpra com a legislação, após uma série de controvérsias. 

"O governo está iniciando o processo de suspensão da Shein, pelo tempo necessário para que a plataforma demonstre às autoridades públicas que todo o seu conteúdo está finalmente em conformidade com nossas leis e regulamentos", anunciou o governo em um comunicado.

"Os ministros realizarão uma avaliação inicial nas próximas 48 horas", acrescentou o comunicado, sem fornecer mais detalhes. 

O anúncio oficial coincide com a inauguração, em Paris, da primeira loja física permanente da gigante asiática no mundo, em meio a uma controvérsia que envolve a venda online de bonecas sexuais com aparência infantil e que está sendo investigada pelas autoridades francesas. 

A Shein, fundada na China em 2012, mas com sede atual em Singapura, já se comprometeu a "cooperar plenamente" com as autoridades judiciais francesas e anunciou a proibição de todas as bonecas sexuais. 

A empresa também enfrenta críticas pelas condições de trabalho em suas fábricas e pelo impacto ambiental de seu modelo de negócios de fast-fashion. Políticos, sindicatos e grandes marcas se opuseram à abertura de sua loja física na França.

