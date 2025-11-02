Sobe para 35 o número de mortos pelas inundações no Vietnã

As chuvas recordes e as inundações desta semana no centro do Vietnã causaram a morte de 35 pessoas, e outras cinco continuam desaparecidas, informaram as autoridades de gestão de desastres neste domingo (2).

As províncias costeiras do Vietnã foram atingidas por chuvas recordes em 24 horas, entre domingo e segunda-feira.

As 35 mortes ocorreram nas províncias de Hue, Da Nang, Lam Dong e Quang Tri, informou a Autoridade de Gestão de Desastres e Barragens do Vietnã em um relatório.

Na histórica cidade de Hoi An, Patrimônio Mundial da Unesco, a água subiu até a altura da cintura, e os moradores usaram barcos de madeira para se locomover depois que um rio transbordou.

Mais de 16.500 casas foram inundadas na região, mais de 40.000 cabeças de gado foram levadas pela correnteza e mais de 5.300 hectares de plantações ficaram submersos.

