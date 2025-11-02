Assine
Ataques russos na madrugada deixam ao menos seis mortos na Ucrânia

AFP
AFP
Repórter
02/11/2025 08:40

Seis pessoas, incluindo duas crianças, morreram na madrugada deste domingo (2) na Ucrânia em diversos ataques com mísseis e drones russos, segundo fontes judiciais. 

"As forças russas atacaram as regiões de Dnipro (leste) e Odessa (sul). Seis pessoas foram mortas, incluindo duas crianças", informou a Procuradoria-Geral da Ucrânia no Telegram. 

As crianças tinham 11 e 14 anos, de acordo com o comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets. 

Na região de Zaporizhzhia (sul), outro ataque russo deixou aproximadamente 58 mil residências sem energia, afirmou o governador Ivan Fedorov. 

As tropas russas, cuja ofensiva começou há quase quatro anos, atacam a infraestrutura elétrica da Ucrânia todos os invernos desde 2022, causando apagões. 

Segundo uma análise da AFP com base em dados ucranianos, a Rússia lançou mais mísseis contra a Ucrânia em outubro do que em qualquer outro mês desde pelo menos o início de 2023. Esses ataques foram noturnos e visaram principalmente a rede elétrica. 

Especificamente, as forças russas lançaram 270 mísseis contra o país em outubro, um aumento de 46% em comparação com setembro, segundo uma análise de dados publicados diariamente pela força aérea ucraniana.

