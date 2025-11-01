Assine
Arsenal vence Burnley e segue firme na liderança do Inglês

AFP
AFP
Repórter
01/11/2025 14:48

O Arsenal venceu o Burnley fora de casa por 2 a 0 neste sábado, pela 10ª rodada, e aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês.

O atacante sueco Viktor Gyokeres (14') e o meio-campista inglês Declan Rice (35') decidiram a partida para time londrino, que agora soma 25 pontos, sete à frente do Bournemouth (2º), que no domingo visita o Manchester City (6º).

Embalados na temporada, os 'Gunners' alcançam sua nona vitória consecutiva entre todas as competições antes de viajarem à República Tcheca para enfrentar o Slavia Praga pela 4ª rodada da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.

Já o Burnley (17º), que vinha de duas vitórias seguidas no campeonato, segue fora da zona de rebaixamento com 10 pontos, quatro à frente do Nottingham Forest (18º), que empatou em 2 a 2 com o Manchester United (5º).

Os 'Red Devils' do técnico Rúben Amorim vinham de uma série de três vitórias e abriram o placar no City Ground com um gol do brasileiro Casemiro (34'), mas o Forest virou depois do intervalo marcando com Morgan Gibss-White (48') e Nicolò Savona (50').

Na reta final, o marfinense Amad Diallo (81') decretou o empate e o United fica provisoriamente na quinta colocação com 17 pontos.

Nos demais jogos já encerrados deste sábado, o Fulham (14º) voltou a vencer depois de quatro derrotas consecutivas ao bater o lanterna Wolverhampton por 3 a 0, mesmo placar da vitória Brighton (8º) sobre o Leeds (16º), enquanto o Crystal Palace (7º) derrotou o Brentford (12º) por 2 a 0.

O Liverpool (9º), em crise depois de perder seus seis últimos jogos entre todas as competições, quatro deles na Premier League, recebe ainda neste sábado o Aston Villa (10º).

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Brighton - Leeds                    3 - 0

   Burnley - Arsenal                   0 - 2

   Crystal Palace - Brentford          2 - 0

   Fulham - Wolverhampton              3 - 0

   Nottingham - Manchester United      2 - 2

   (14h30) Tottenham - Chelsea                

   (17h00) Liverpool - Aston Villa            

  

   - Domingo:

   (11h00) West Ham - Newcastle               

   (13h30) Manchester City - Bournemouth  

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Sunderland - Everton               

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 25  10   8   1   1  18   3  15

    2. Bournemouth             18   9   5   3   1  16  11   5

    3. Tottenham               17   9   5   2   2  17   7  10

    4. Sunderland              17   9   5   2   2  11   7   4

    5. Manchester United       17  10   5   2   3  17  16   1

    6. Manchester City         16   9   5   1   3  17   7  10

    7. Crystal Palace          16  10   4   4   2  14   9   5

    8. Brighton                15  10   4   3   3  17  15   2

    9. Liverpool               15   9   5   0   4  16  14   2

   10. Aston Villa             15   9   4   3   2   9   8   1

   11. Chelsea                 14   9   4   2   3  17  11   6

   12. Brentford               13  10   4   1   5  14  16  -2

   13. Newcastle               12   9   3   3   3   9   8   1

   14. Fulham                  11  10   3   2   5  12  14  -2

   15. Everton                 11   9   3   2   4   9  12  -3

   16. Leeds                   11  10   3   2   5   9  17  -8

   17. Burnley                 10  10   3   1   6  12  19  -7

   18. Nottingham               6  10   1   3   6   7  19 -12

   19. West Ham                 4   9   1   1   7   7  20 -13

   20. Wolverhampton            2  10   0   2   8   7  22 -15

bur-dam/dr/cb

