RB Leipzig vence Stuttgart e recupera vice-liderança do Alemão

Em duelo entre equipes da parte de cima da tabela, o RB Leipzig venceu o Stuttgart por 3 a 1 neste sábado, pela 9ª rodada, e recuperou a vice-liderança do Campeonato Alemão, que havia perdido provisoriamente com a vitória do Borussia Dortmund na véspera.

Com 22 pontos, o Leipzig tem agora dois de vantagem sobre o Dortmund (3º), que na sexta-feira bateu o Augsburg (14º) por 1 a 0, e aproveita para pressionar o líder Bayern de Munique (24 pontos), que no último jogo deste sábado recebe o Bayer Leverkusen (5º, 17 pontos).

Já o Stuttgart (4º, 18 pontos) perde terreno na luta pelo título e fica agora a quatro pontos do Leipzig, podendo ficar a nove da liderança se o Bayern vencer.

A temporada não começou bem para o Leipzig, com uma goleada por 6 a 0 sofrida diante do Bayern de Munique na primeira rodada. No entanto, o time não perdeu desde então no campeonato, com um retrospecto de sete vitórias e um empate.

No jogo deste sábado na Red Bull Arena, o Leipzig foi mais eficiente que o Stuttgart, em grande parte pela atuação inspirada do atacante Yan Diomandé.

Diomandé fez o cruzamento que Jeff Chabot desviou para a própria meta no lance que abriu o placar pouco antes do intervalo (45') e marcou no início do segundo tempo, ao invadir a área antes de chutar no canto (53').

O Sttutgart diminuiu com o português Tiago Tomas (64'), mas o Leipzig chegou ao terceiro gol nos acréscimos, com o brasileiro Rômulo (ex-Athletico-PR) roubando a bola do goleiro e tocando para as redes (90'+1)

Outro resultado de destaque do dia foi a primeira vitória no campeonato do Borussia Mönchengladbach, que goleou o St. Pauli (15º) fora de casa por 4 a 0, resultado que o tira da lanterna e o coloca na 16ª posição.

O 'Gladbach' sobe na tabela graças aos empates de Mainz (17º) e Heidenheim (18º) com Werder Bremen (8º) e Eintracht Frankfurt (6º), respectivamente, ambos por 1 a 1.

Por sua vez, Union Berlin (10º) e Freiburg (11º) empataram sem gols.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Augsburg - Borussia Dortmund        0 - 1

  

   - Sábado:

   Union Berlin - Freiburg             0 - 0

   St Pauli - B. Mönchengladbach       0 - 4

   Heidenheim - Eintracht Frankfurt    1 - 1

   RB Leipzig - Stuttgart              3 - 1

   Mainz - Werder Bremen               1 - 1

   (14h30) Bayern de Munique - Bayer Leverkusen

  

   - Domingo:

   (11h30) Colônia - Hamburgo                 

   (13h30) Wolfsburg - Hoffenheim             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       24   8   8   0   0  30   4  26

    2. RB Leipzig              22   9   7   1   1  19  10   9

    3. Borussia Dortmund       20   9   6   2   1  15   6   9

    4. Stuttgart               18   9   6   0   3  14  10   4

    5. Bayer Leverkusen        17   8   5   2   1  18  11   7

    6. Eintracht Frankfurt     14   9   4   2   3  22  19   3

    7. Hoffenheim              13   8   4   1   3  15  13   2

    8. Werder Bremen           12   9   3   3   3  13  17  -4

    9. Colônia                 11   8   3   2   3  12  11   1

   10. Unión Berlín            11   9   3   2   4  11  15  -4

   11. Freiburg                10   9   2   4   3  11  13  -2

   12. Wolfsburg                8   8   2   2   4   9  13  -4

   13. Hamburgo                 8   8   2   2   4   7  11  -4

   14. Augsburg                 7   9   2   1   6  12  21  -9

   15. St Pauli                 7   9   2   1   6   8  18 -10

   16. B. Mönchengladbach       6   9   1   3   5  10  18  -8

   17. Mainz                    5   9   1   2   6  10  17  -7

   18. Heidenheim               5   9   1   2   6   8  17  -9

tba/dr/iga

overflay