Otimismo sobre acordo entre China e EUA impulsiona preços do petróleo

29/10/2025 18:01

As esperanças de um acordo comercial entre Washington e Pequim e, em menor medida, a queda inesperada das reservas de petróleo nos Estados Unidos impulsionaram o preço da commodity nesta quarta-feira (29).

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 0,81% e fechou a 64,92 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês subiu 0,55%, a 60,48 dólares.

"Um vento de otimismo atravessou os mercados hoje", disse à AFP John Kilduff, da consultoria Again Capital.

"Há sinais animadores para a economia mundial, especialmente se o presidente [americano] Donald Trump conseguir fechar um acordo com o presidente [chinês] Xi Jinping", acrescentou o analista.

Os dois dirigentes se reúnem na quinta-feira na Coreia do Sul para tentar reduzir as tensões comerciais entre as duas principais potências econômicas do planeta, que sacudiram o mundo durante meses.

Trump prevê "uma reunião excelente", na qual "muitos problemas serão resolvidos".

Em caso de um acordo entre os dois maiores consumidores de petróleo, a demanda por ouro negro e seu preço vão aumentar.

  

